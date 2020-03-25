Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть для экономики

25.03.2020, 15:30, Разное

Глава правления ВТБ Андрей Костин пояснил о возможном воздействии коронавируса и стоимости нефти на экономику России. По его словам, эпидемия сейчас оказывает сильное влияние на импорт ряда товаров, что ставит под удар доходы в бюджет.

«Мы можем знать, как справиться с экономическим кризисом, но то, что делать с вирусом, пока остается загадкой. Из-за этого предугадать развитие событий и делать прогнозы невозможно. Нефть также сильно ударила по экономической ситуации, но в данном случае существуют некие пути решения, в отличие от коронавируса», – пояснил Костин.

По словам председателя правления ВТБ, предугадать сроки карантина и период распространения эпидемии в мире до ее локализации не может ни один эксперт. Из-за этого страдают абсолютно все отрасли, включая финансовую.

ВТБ ранее рассказал о разработке программы по индивидуальному рассмотрению обращений клиентов, оказавшихся в сложной ситуации из-за эпидемии. С ее начала в мире было зафиксировано более 424 тысяч случаев инфицирования. Примерно 18,9 тысячи человек умерли от последствий коронавируса. Многие страны рассказали о создании вакцины от заболевания, но на ее тестирования могут уйти месяцы.