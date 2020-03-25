“Это не придумка”: Познер сделал заявление о коронавирусе

25.03.2020, 15:24, Разное

Журналист Владимир Познер призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, “задуматься, разобраться и понять”. Обращение телеведущего появилось в социальной сети “Инстаграм”.

Познер отметил, что жители России всегда подозрительно относились к тому, что им говорит власть. Однако в ситуации с распространением китайской инфекции они должны быть разумными. “Коронавирус – это не придумка, от придумок люди не умирают”, – подчеркнул журналист.

Напомним, что вспышка заболевания произошла в конце прошлого года в КНР. Среди основных симптомов – высокая температура, сухой кашель и сдавленность в груди. 11 марта Всемирная организации здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, передает РИА ФАН.

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Публикация от Познер Online (@pozneronline) 23 Мар 2020 в 12:22 PDT