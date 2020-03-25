Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса
25.03.2020, 15:24, Разное
По его словам, большинство поездов в центральной России уже
ходят с меньшей загрузкой. “В них сейчас достаточно мало пассажиров”,
– сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”.
РЖД идут на ограничение для оптимизации расходов.
“Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это
комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали
распространению эпидемии”, – сказал Зотов.
Напомним, что РЖД в среду, 25 марта, объявили об отмене ряда
рейсов на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятся
с начала апреля до конца мая.
Транспортная доступность между регионами будет сохранена. В
случае отмены поезда пассажирам предложено воспользоваться альтернативными
поездами.
В России 25 марта было выявлено 163 новых случаев заражения
коронавирусом, из них 120 – в Москве. Всего в нашей стране количество
зараженных COVID-19 выросло до 658.
Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это значит, что COVID-19 обнаружен в большинстве стран мира.
Количество зараженных быстро растет и приближается к 500 тысячам. Погибли более 16 тысяч, выздоровели – около 100. Многие страны закрыли границы, введены ограничения на передвижение в городах.
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