Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса

25.03.2020, 15:24, Разное

По его словам, большинство поездов в центральной России уже

ходят с меньшей загрузкой. “В них сейчас достаточно мало пассажиров”,

– сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”.

РЖД идут на ограничение для оптимизации расходов.

“Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это

комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали

распространению эпидемии”, – сказал Зотов.

Напомним, что РЖД в среду, 25 марта, объявили об отмене ряда

рейсов на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятся

с начала апреля до конца мая.

Транспортная доступность между регионами будет сохранена. В

случае отмены поезда пассажирам предложено воспользоваться альтернативными

поездами.

В России 25 марта было выявлено 163 новых случаев заражения

коронавирусом, из них 120 – в Москве. Всего в нашей стране количество

зараженных COVID-19 выросло до 658.

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это значит, что COVID-19 обнаружен в большинстве стран мира.

Количество зараженных быстро растет и приближается к 500 тысячам. Погибли более 16 тысяч, выздоровели – около 100. Многие страны закрыли границы, введены ограничения на передвижение в городах.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT