Роспотребнадзор получит 1,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

25.03.2020, 15:18, Разное

Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей для создания средств профилактики новой коронавирусной инфекции. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Предполагается, что эти деньги также пойдут на создание новых средств диагностики коронавируса. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Накануне в кабмине приняли решение направить почти 9 млрд рублей министерству обороны — на эти деньги планируется построить 16 инфекционных модульных центров. Ранее Минпромторг получил 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Дополнительные средства на фоне распространения коронавируса пришлось выделить и правительству Москвы. Городские власти готовы потратить более 7,5 млрд на материальную помощь столичным пенсионерам, которым указом мэра предписано соблюдать карантин. Каждый из них может получить 4 тысячи рублей.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано свыше 490 случаев коронавирусной инфекции, после выздоровления из больниц выписались более 20 человек.