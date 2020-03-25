 

Миллиардер Гуцериев предложил Собянину свои гостиницы для борьбы с коронавирусом

25.03.2020, 15:16, Новости дня

Владелец группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором предложил использовать принадлежащие группе гостиницы для борьбы с коронавирусом.

В пресс-службе «Сафмара» подтвердили, что это письмо было направлено в мэрию Москвы, передает РИА «Новости».

«Выражаю Вам свое глубокое уважение и полностью поддерживаю усилия правительства Москвы, направленные на преодоление кризиса, связанного с эпидемией коронавируса COVID-19. В сложившейся чрезвычайной ситуации группа «Сафмар», деловой партнер города, активный участник гостиничного и туристического рынка Москвы, предлагает Вам всецело рассчитывать на нашу помощь и поддержку и выражает полную готовность к сотрудничеству и совместной работе с мэром и правительством Москвы по борьбе с пандемией коронавируса», – говорится в письме.

В обращении Гуцериева говорится, что при необходимости город может использовать все имеющиеся у группы ресурсы. В том числе «Сафмар» готова предоставить гостиницу ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» («Holiday Inn Сущевский»).

«Сафмар» – российский многоотраслевой конгломерат, в структуру которого входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

Между тем, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных ограничениях на фоне коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло с 495 до 658 человек за сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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