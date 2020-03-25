 

«Аэрофлот» закрыл рейсы в Ош и Бухарест

25.03.2020, 15:16, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Бухарест в Румынии и в Ош в Киргизии, также продлены сроки приостановки рейсов в Гонконг (Китай) и Бейрут (Ливан).

Компания сообщает, что рейсы в Ош и Бухарест закрыты с 24 марта по 30 апреля, полеты в Гонконг приостановлены до 24 апреля, в Бейрут – до 25 апреля, передает ТАСС.

С понедельника РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, исключение сделано лишь для рейсов из Москвы в столицы других государств и для чартеров для вывоза россиян.



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