 

Назван ТОП-3 не прибавивших в цене качественных паркетников на вторичном рынке России

25.03.2020, 15:09, Разное

Валютные колебания привели к росту цен на ряд услуг и товаров, что коснулось и вторичного автомобильного рынка России. Однако и сейчас можно найти выгодные предложения продавцов, предлагающих сравнительно недорогие и качественные паркетники, не прибавившие в стоимости. Эксперты назвали ТОП-3 авто данного сегмента, продающиеся по старой цене.
Первую строку рейтинга занимает представитель японского автопрома Nissan Qashqai. Паркетник первого поколения со 117-сильным двигателем 1.6 CVT на вторичном рынке РФ сейчас можно приобрести в среднем за 600 тысяч рублей. Эта модель, по отзывам пользователей, обладает хорошими возможностями и техническими характеристиками, а к минусам относят хрупкий пластик, использующийся производителем. На второй позиции ТОПа разместился KIA Sportage третьей генерации, сходивший с конвейера в 2010-2014 гг. Паркетник с пробегом на российском рынке доступен по цене около 800 тыс. руб.

Последнюю строку ТОП-3 эксперты отдали первому поколению Volkswagen Tiguan. На вторичном рынке модель с немного устаревшим экстерьером и мощным агрегатом под капотом можно найти с ценником в 600 тысяч рублей. У дилеров стоимость новых моделей вошедших в список паркетников уже выросла. По прогнозам, цены на подержанные транспортные средства вскоре также увеличатся в среднем на 5-10%.



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