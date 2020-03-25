 

Главврачей трех оренбургских больниц уволили за поездки за границу во время пандемии

25.03.2020, 15:08, Новости дня

Власти Оренбурга приняли решение уволить главных врачей больниц № 1 и № 6 Оренбурга и Александровской районной больницы из-за их зарубежных поездок во время пандемии коронавируса, сообщила зампредседателя правительства по соцполитике, министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

«Я сегодня приняла решение по поводу трех главных врачей, которые в настоящее время либо находятся за границей, либо вернулись буквально прошедшей ночью, но уехали отдыхать за границу, когда ситуация, безусловно, была уже очень серьезная, и Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия <…>. Принято решение о расторжении трудовых отношений с тремя главными врачами. Данное решение согласовано с губернатором Денисом Паслером», – сообщила Савинова в прямом эфире Instagram, информирует ТАСС.

По ее словам, уволенные медики формально «ничего не нарушили», но ее решение является  принципиальным, так как они преступили врачебную этику. «Я считаю, что главный врач не может уехать за границу во время такой ситуации, когда за твоей спиной – тысяча сотрудников у главного врача первой больницы и 800 сотрудников шестой больницы, поменьше в Александровской больнице», – отметила министр.

В Оренбургской области выявлено четыре случая заражения коронавирусом, все они завозные. Состояние пациентов удовлетворительное.

Ранее главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова была освобождена от своей должности. В отношении нее возбудили уголовное дело в связи с тем, что она не ушла на карантин после возвращения из Испании.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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