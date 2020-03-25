Политолог: Сейчас большая часть населения наблюдает за пандемией коронавируса как за сериалом

25.03.2020, 15:08, Новости дня

«Ответственные эксперты предсказывают, что до выхода из дома людям остается еще месяцев шесть. Но этот процесс принесет гораздо больше проблем, чем карантин из-за коронавируса», – сказал политолог Глеб Кузнецов в ходе круглого стола, который организовала газета ВЗГЛЯД и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Сейчас большая часть населения наблюдает за пандемией коронавируса как за неким сериалом. Но придет время, когда остановившаяся экономика властным пинком начнет возвращать нас из наших квартир, где мы закрылись от вируса, в реальный мир. Людям захочется вернуться к активной экономической и социальной жизни. Я считаю, что на сегодняшний день основная проблема заключается не в том, что люди сидят по домам, а в том, что будет, когда людям надоест сидеть дома», – сказал глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

По его словам, ответственные эксперты и медики предсказывают, что до выхода из дома людям остается еще минимум шесть месяцев. «Потому надо задуматься не о том, как мобилизовать людей, они и так полностью мобилизованы, а о том, как проводить демобилизацию. Мне кажется, процесс этой демобилизации принесет гораздо больше проблем, чем карантин», – подчеркнул политолог.

«Да, сейчас все выглядит очень стройно. Цивилизованное человечество проявило солидарность, а вот что будет дальше? Как государства ответят на вызов демобилизации?», – риторически спросил Кузнецов, добавив, что в странах цивилизованного мира после завершения пандемии могут появиться миллионы «не просто бедных, а нищих людей».

Напомним, в среду ЭИСИ совместно с деловой газетой ВЗГЛЯД провел экспертный онлайн-марафон по теме: «COVID-2019 и общественная солидарность. Что мы можем сегодня сделать для будущего?».

Ранее число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. При этом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, число выздоровевших в РФ выросло до 29 человек.