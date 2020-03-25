Первый ребенок умер от коронавируса в США

25.03.2020, 15:05, Новости дня

В США от пневмонии, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет, сообщили в департаменте общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе.

Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

Другие подробности о нем не уточняются. При этом известно, что гибель несовершеннолетнего стала одной из 11 смертей в округе. Общее число заразившихся в Лос-Анджелесе – 662 человека.

Глава министерства здравоохранения округа Лос-Анджелес и врач Барбара Феррер назвала инцидент «напоминанием того, что COVID-19 заражает людей любого возраста».

Ранее стало известно, что в Москве коронавирусом заболел ребенок.

В среду в российской столице ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.