 

Первый ребенок умер от коронавируса в США

25.03.2020, 15:05, Новости дня

В США от пневмонии, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет, сообщили в департаменте общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе.

Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

Другие подробности о нем не уточняются. При этом известно, что гибель несовершеннолетнего стала одной из 11 смертей в округе. Общее число заразившихся в Лос-Анджелесе – 662 человека.

Глава министерства здравоохранения округа Лос-Анджелес и врач Барбара Феррер назвала инцидент «напоминанием того, что COVID-19 заражает людей любого возраста».

Ранее стало известно, что в Москве коронавирусом заболел ребенок.

В среду в российской столице ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / “Скучно было”: школьники изуродовали около 20 автомобилей в Зеленограде

22.03 / Легенда футбола Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

28.02 / Турция сообщила о гибели десятков военных в Идлибе

05.02 / Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера

13.02 / Минобороны рассказало о ситуации с останками погибшего в Грузии российского летчика

12.02 / Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

03.02 / Вакцину против коронавируса 2019-nCoV создали через три часа после публикации его генома

21.02 / В мире: Почему американцы таранят российских военных в Сирии

11.03 / Мишустин рассказал о работе правительства и ЦБ для стабилизации экономики

23.03 / Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска