 

Китай возобновил закупку сжиженного газа у США

25.03.2020, 15:05, Новости дня

Китай снова начал закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США в рамках реализации первой части торгового договора.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Китай подал заявку на отмену пошлин в 25% на импорт американского газа. 

Власти КНР удовлетворили запрос десяти китайских компаний, в том числе China Gas Holdings и Oriental Energy, на тарифные льготы, передает ТАСС. 

Отмечается, что Китай начал закупать СПГ после почти 20-месячного перерыва.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему сделка с США станет самоубийством для Китая. 



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