Китай возобновил закупку сжиженного газа у США
25.03.2020, 15:05, Новости дня
Китай снова начал закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США в рамках реализации первой части торгового договора.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Китай подал заявку на отмену пошлин в 25% на импорт американского газа.
Власти КНР удовлетворили запрос десяти китайских компаний, в том числе China Gas Holdings и Oriental Energy, на тарифные льготы, передает ТАСС.
Отмечается, что Китай начал закупать СПГ после почти 20-месячного перерыва.
Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему сделка с США станет самоубийством для Китая.
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