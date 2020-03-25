 

Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

25.03.2020, 14:53, Разное

Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
Как ранее сообщалось, Украина свои границы закроет с 27 марта для пассажирских перевозок. Правительство Таиланда также намерено вводить более жесткие меры по предотвращению пандемии. На сегодняшний день в мире заболевших более 420 тысяч человек. В РФ за сутки зафиксировано 163 новых случая.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Назван ТОП-10 наиболее востребованных в России в 2019 году немецких автомобилей

21.03 / Заразившие друг друга члены семьи скончались от коронавируса за неделю

02.02 / Роза Сябитова обидела не угодившую ей подарком участницу шоу «Давай поженимся!»

03.02 / Милла Йовович в 44 года родила третью дочь

11.03 / Мнение: Хватит ли России 10 трлн рублей резервов, чтобы пережить падение нефти

27.02 / Во Франции расшифрован таинственный текст 230-летней давности

06.03 / Бритни Спирс хочет свести посвященную бывшему мужу татуировку

20.03 / Американские врачи нашли новые симптомы коронавируса

22.03 / Юлия Снигирь рассказала, чем они занимаются с 4-летним сыном на карантине

06.02 / Экономист Александр Дудчак: “Странам Запада нужно понести ответственность за кризис в Ливии”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска