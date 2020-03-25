Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

25.03.2020, 14:53, Разное

Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.

Как ранее сообщалось, Украина свои границы закроет с 27 марта для пассажирских перевозок. Правительство Таиланда также намерено вводить более жесткие меры по предотвращению пандемии. На сегодняшний день в мире заболевших более 420 тысяч человек. В РФ за сутки зафиксировано 163 новых случая.