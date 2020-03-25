Букингемский дворец сообщил о состоянии здоровья Елизаветы II

25.03.2020, 14:53, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II здорова, она следует всем рекомендациям по безопасности, сообщил Букингемский дворец.

«Ее величество по-прежнему здорова. Последний раз она встречалась с принцем Чарльзом 12 марта и следовала всем рекомендациям относительно состояния ее здоровья. Мы больше не будем комментировать данную тему», – говорится в заявлении дворца, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что последний раз принц принимал участие в общественном мероприятии 12 марта, это был благотворительный вечер в Лондоне для сбора помощи пострадавшей от пожаров Австралии. Врачи предполагают, что Чарльз является носителем вируса с 13 марта.

Напомним, старший сын королевы Елизаветы II сдал анализы на COVID-19, результаты оказались положительными, у супруги принца Камиллы анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Тем временем, в Испании с начала эпидемии коронавируса пострадало больше людей, чем в Китае.