Компания Rouyu Technology показала новый складной смартфон FlexPai 2

25.03.2020, 14:53, Разное

Компания Rouyu Technology представила новый складной смартфон FlexPai 2. Устройство получило гибкий дисплей Cicada Wing с улучшенной цветопередачей.

Смартфон FlexPai в свое время стал первым складным прибором, но из-за слабой маркетинговой кампании он не получил популярность среди пользователей. Устройство второго поколения относится к флагманскому ценовому сегменту, располагая современным процессором Snapdragon 865 5G и 12 гигабайтами памяти стандарта LPDDR5.

На задней панели устройства разместился дополнительный дисплей для работы в закрытом состоянии. В верхней части расположилась камера с 4 объективами и общим разрешением в 86 мегапикселей. ПЗУ стандарта UFS 3.0 в смартфоне обеспечивает быструю обработку данных, что существенно повышает производительность.

Особенностью FlexPai 2 являются стереодинамики с независимым аудиоинтерфейсом. Экран устройства эффективно работает под любым углом от 0 до 180 градусов. При закрытии он автоматически отключается, сохраняя запасы энергии. За автономность модели отвечает аккумулятор на 4,7 тысячи миллиампер часов. Информация о стоимости и дате выхода устройства на рынок должна появиться во втором квартале текущего года.