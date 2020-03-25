Обвиняемый в тройном убийстве 15-летней давности задержан в Москве

25.03.2020, 14:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в убийстве женщины и двух подростков в Москве в 2005 году, информирует пресс-служба СК России.

«Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о совершенном им преступлении в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями.

Отмечается, что в квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины.

«Проверялось множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков. Однако после проведения экспертизы его причастность не подтвердилась, и он был отпущен», – уточнили в СК.

За время расследования следователи отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допросили более 70 человек.

Ранее в Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на глазах у детей.