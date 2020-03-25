 

Обвиняемый в тройном убийстве 15-летней давности задержан в Москве

25.03.2020, 14:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в убийстве женщины и двух подростков в Москве в 2005 году, информирует пресс-служба СК России.

«Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о совершенном им преступлении в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность», – сообщается на сайте ведомства. 

По данным следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями. 

Отмечается, что в квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины. 

«Проверялось множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков. Однако после проведения экспертизы его причастность не подтвердилась, и он был отпущен», – уточнили в СК. 

За время расследования следователи отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допросили более 70 человек.

Ранее в Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на глазах у детей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / «Звери» записали песню о карантине

07.02 / Гимнастка Солдатова объяснила, почему с порезом попала к психиатрам

17.02 / Сенцов: В России нет института президента. Есть Путин. Когда он уйдет – все рухнет

16.03 / В Совфеде призвали Лукашенко не обижаться на закрытие границы

22.03 / «Немыслимый скандал» – Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

03.03 / Премьера смартфонов OnePlus 8 состоится в первой половине апреля

15.02 / Лавров напомнил участникам конференции по безопасности о словах академика Сахарова

16.02 / Двоевластие и кровопролитие. Эксклюзив Александра Рогаткина из Ливии

10.03 / Стало известно, когда Little Big представит песню для «Евровидения»

17.03 / Закрытый на карантин океанариум в Чикаго провел экскурсию для пингвинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска