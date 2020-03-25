Испанец давал своих собак на прокат для прогулок при карантине

25.03.2020, 14:50, Новости дня

Житель испанского города А-Корунья решил подзаработать благодаря своим собакам и карантину. Мужчина предлагал людям арендовать животных, чтобы те могли совершать прогулки, невзирая на строгий режим в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

По данным местной газеты La Opinión A Coruña, на "предпринимателя" обратили внимание представители службы охраны природы, а также Гражданской гвардии. Они разыскали испанца, а также предупредили его о немедленном прекращении своей деятельности.

Замечание не остановило мужчину — он продолжил публиковать объявления о сдаче в аренду своих собак. В связи с этим служба охраны природы подала на него жалобу местным властям. Теперь нарушителю может грозить штраф в размере от 500 до 5000 евро.

Ранее сообщалось, что во всем мире решили ужесточить ответственность за нарушение карантина. Самые строгие меры — в Испании. Людям запрещено находиться на улице за исключением походов в магазин, аптеки и поездок на работу. За соблюдением правил следит полиция.