Люди с лишним весом рискуют перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме

25.03.2020, 14:48, Новости дня

Отчет британского Исследовательского центра интенсивной терапии демонстрирует, что лишний вес и ожирение могут оказаться независимыми факторами риска тяжелого течения COVID-19.

В настоящее время тяжелое ожирение (индекс массы тела более 40) называют среди факторов развития тяжелых форм COVID-19. В этом случае рекомендуется переходить на удаленный режим работы и самоизолироваться.

О степени риска, которому подвергаются люди с легким ожирением или просто с лишним весом, в текущих руководствах по новой коронавирусной инфекции не говорится. В настоящее время большая часть профилактики осложнений болезни и смертности от нее фокусируется на пожилых людях и людях с хроническими болезнями.

Реаниматологи проанализировали лечение первых 196 пациентов с COVID-19, которые попали в палаты интенсивной терапии в Великобритании. Тяжелые формы болезни развились у 63 из этих пациентов.

У 56 пациентов, охваченных отчетом, индекс массы тела (ИМТ) был от 25 до 30, что указывает на избыток веса. У 58 человек ИМТ был от 30 до 40 (ожирение), у 13 он превышал 40 (тяжелое ожирение).

ИМТ – показатель, который используют для диагностики ожирения. Чтобы получить его, необходимо вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.

Также британские реаниматологи сообщили, что чуть более трети их пациентов – люди в возрасте старше 60 лет. Это свидетельсвтует о том, что не только пожилые люди находятся в группе риска. В ислледовании отмечается, что в палату интенсивной терапии попадало больше мужчин, чем женщин. У большинства пациентов были тяжелые сопутствующие болезни.