 

Главврач Боткинской больницы озвучил стоимость лечения коронавируса

25.03.2020, 14:48, Новости дня

Полное лечение пациентов с коронавирусом обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тыс. рублей, сообщил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

«Это тарифы, расчеты на все лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», – приводит его слова «Интерфакс».

 «60 тыс. рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тыс. в день – со средней, и в 202 тыс. рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств», – подчеркнул он.

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло с 495 до 658 человек за сутки.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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