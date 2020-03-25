Украина объявила о прекращении пассажирских перевозок через границу

25.03.2020, 14:48, Новости дня

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина с 27 марта прекратит любые пассажирские перевозки через границу страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, с 26 марта въезд и выезд из страны закрывает Таиланд.

«До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны», – сообщил украинский премьер, информирует РИА «Новости».

Шмыгаль уточнил, что большинство случаев заражения COVID-19 произошли от украинцев, приехавших из других стран.

Премьер поручил Мининфраструктуры, Минюсту, МВД, МИД и профильным вице-премьерам безотлагательно разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок.

Для принятия соответствующего решения будет созвано внеочередное заседание правительства.

Ранее на Шмыгаль заявил, что на всей территории Украины могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Кроме того, с 26 марта въезд и выезд из страны закрывает Таиланд, указ подписан главой комитета, премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.

«Запретить въезд на территорию Таиланда и выезд с территории Таиланда через все пограничные пункты, как в аэропортах, так и морских и речных портах и на сухопутных границах начиная с 00.00 часов 26 марта 2020 года и до особого распоряжения компетентных властей», – говорится в документе.

«Исключение для настоящего пункта приказа составляют лица, получившие специальное разрешение премьер-министра или другого ответственного лица с соответствующими полномочиями, дипломаты и члены их семей, сотрудники международных организаций и члены их семей, экипажи воздушных и морских судов, лица, сопровождающие срочные грузы, иностранные государственные служащие, прибывающие для выполнения задач на территории Таиланда в соответствии с международными договорами при наличии соответствующих писем МИД Таиланда, и иностранные граждане, работающие в Таиланде и имеющие разрешения на работу в стране», – уточняется в указе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение.

По последним данным, на Украине подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.