Скандалы: ФСБ заглянула в даркнет

25.03.2020, 14:39, Разное

Российские спецслужбы задержали более 30 участников межрегиональной преступной группы, занимавшейся клонированием и продажей кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков

Более 30 участников межрегиональной преступной группы, занимавшейся клонированием и продажей кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков, были задержаны сотрудниками ФСБ. Среди мошенников были как россияне, так и граждане Украины и Литвы. Нанесенный настоящим владельцам карт ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Отметим, что на «крайне негативную динамику» по преступлениям, связанным с покушением на средства граждан, размещенные на счетах в банках, на недавней коллегии Генпрокуратуры обратил внимание президент Владимир Путин.

В рамках возбужденного следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) из 30 задержанных сотрудниками ФСБ фигурантов под стражу были заключены 25 человек. Причем 16 из них меру пресечения в минувшие пятницу и субботу избирал Тверской райсуд Москвы. Для этого там пришлось задействовать ровно половину штата — 7 из 14 судей.

Настаивая на аресте 15 мужчин и 1 женщины, следователи сделали акцент не только на том, что все они обвиняются в совершении тяжкого преступления (наказание до семи лет колонии), а оставаясь на свободе, могут скрыться или уничтожить доказательства, но и на четко выстроенных структуре взаимоотношений между членами группировки, системе безопасности и длительном периоде ее существования. К тому же, по словам представителя следственного департамента, организаторы этого сообщества ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В свою очередь, адвокаты всех фигурантов этого дела просили суд ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд удовлетворил все 16 ходатайств следствия, отправив хакеров в СИЗО на два месяца.

Как позже признался “Ъ” один из защитников, «рассчитывать даже на домашний арест в нашей ситуации было сложно»

При этом адвокат, как и остальные его коллеги, говорить об обстоятельствах инкриминируемого клиенту преступления отказался, сославшись на данную следствию подписку о неразглашении материалов дела. Другие адвокаты заявили, что не получили одобрения на общение с СМИ у своих подзащитных. С последними они, кстати, встретятся нескоро, так как во всех СИЗО действуют определенные ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Зато подробно о масштабной операции отчиталась ФСБ. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники спецслужбы во взаимодействии с полицией провели на прошлой неделе одновременно в 11 субъектах РФ: Крыму, Северной Осетии—Алании, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В ходе обысков по 62 адресам правоохранители изъяли более $1 млн, 3 млн руб., серверное оборудование, поддельные документы, в том числе российские паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

По данным ФСБ, преступная группа действовала на протяжении как минимум последних трех лет.

Суть вменяемых ее участникам махинаций заключалась в торговле клонированными кредитными и расчетными картами практически всех крупных и средних российских и зарубежных банков.

Необходимые данные реальных владельцев карт преступники получали с помощью доступа к учетным записям пользователей в интернете и платежным системам.

Одним из самых распространенных способов их получения являлось создание сайтов по продаже различных товаров по ценам ниже рыночных. Клюнувшие на это клиенты оплачивали покупку прямо на сайте банковской картой. При этом с помощью специальной программы хакеры получали доступ не только к ее номеру, но и пин-коду, а также CVC-коду владельца карты. Саму же сделку продавец тут же аннулировал, ссылаясь, как правило, на то, что товар закончился и о его появлении клиент обязательно будет уведомлен СМС-рассылкой.

После этого клонированные банковские карты с балансом, как правило, не меньше нескольких сотен тысяч рублей или нескольких тысяч долларов или евро поступали в продажу в один из 90 организованных членами группировки интернет-магазинов в даркнете. Например, копию карты с балансом от $3 тыс. до $25 тыс. мошенники предлагали приобрести за 30% от номинала. На свой товар они даже давали гарантию 30 дней, обещая обменять карту в случае блокировки. При этом курьерская доставка карт со всем пакетом документов предлагалась в любой город мира. Снимать же деньги рекомендовалось как можно быстрее, чтобы ее реальный владелец не успел ничего заподозрить.

Отметим, что практически все принадлежащие членам группы интернет-площадки по торговле копиями банковских карт прекратили свою работу 18–19 марта, когда сотрудниками ФСБ и были проведены задержания. При этом сейчас правоохранители устанавливают данные не только всех задействованных в аферах продавцов, но и тех, кто приобретал у них товар. А среди последних, как отмечают силовики, особый интерес представляют оптовики, скупавшие одновременно от 500 карт и больше.

Отправленные в СИЗО фигуранты своей вины не признают. На сотрудничество со следствием пока пошли лишь несколько человек, которых оставили под подпиской о невыезде.

По данным “Ъ”, учитывая, что ОПГ действовала масштабно и в нескольких регионах, была четко структурирована и прочее, следствием рассматривается вопрос о том, чтобы квалифицировать действия обвиняемых как создание оргпреступного сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Отметим, что на последних коллегиях МВД и Генпрокуратуры обсуждались небывалый рост подобных преступлений и их низкая раскрываемость. Президент Владимир Путин, сообщив о «крайне негативной динамике» по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий, подчеркнул, что «речь в том числе идет о покушениях на частную жизнь граждан, на их имущество, средства, размещенные на счетах в банках», попросив Генпрокуратуру совместно с МВД и ФСБ проанализировать, насколько эффективно построена работа в этом направлении, как используются имеющиеся процессуальные возможности. «Прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений»,— добавил глава государства.

Олег Рубникович, Николай Сергеев