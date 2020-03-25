Ушла из жизни актриса Инна Макарова

25.03.2020, 14:32, Разное

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова скончалась в ночь со вторника на среду на 94-м году жизни. Информацию в разговоре с ТАСС подтвердила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Инна Михайловна ушла из жизни,

– сказала дочь Инны Макаровой и режиссера Сергея Бондарчука. О времени и месте прощания с актрисой станет известно позднее. Сообщается, что долгие годы Инна Владимировна страдала от астмы, но она все равно продолжала работать и сниматься в фильмах до 2015 года. Последние три недели актриса лежала в одной из московских больниц – ее госпитализировали 4 марта, однако с каким диагнозом, неизвестно.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (сейчас – Кемеровская область) в семье писателя Владимира Макарова и литературного редактора Анны Герман, детство и юность провела в Новосибирске. В 1948 окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Макарова известна по ролям в легендарных советских фильмах – “Женитьба Бальзаминова”, “Девчата”, “Сельский врач”, “Высота”, “Дорогой мой человек”, “Молодая гвардия” и многих других (причем за роль в последней картине в 1949 году она получила Сталинскую премию).

Кадр из фильма “Женитьба Бальзаминова”

Инна Макарова была замужем дважды: в 1947 году она связала себя узами брака с режиссером и актером Сергеем Бондарчуком, за 12 лет брака у них родилась дочь Наталья. Второй раз актриса пошла под венец с хирургом и академиком Михаилом Перельманом. Их брак продлился 40 лет, но общих детей у них нет.