 

Украина закрывает границу для пассажирских перевозок

25.03.2020, 14:30, Разное

С 27 марта Украина закрывает свои границы для любых пассажирских перевозок. Это связано с распространением коронавируса в стране, большинство заболевших – это приехавшие из-за границы люди.
На сегодняшний день в стране официально зафиксировано 113 заболевших, среди них есть дети. В Украине от коронавируса умерли 4 человека, все они пожилого возраста, 1 человек выздоровел и выписан из больницы. Также в стране введен карантин, закрыто большинство заведений, в некоторых городах остановлен общественный транспорт.



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