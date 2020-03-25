Украина закрывает границу для пассажирских перевозок

25.03.2020, 14:30, Разное

С 27 марта Украина закрывает свои границы для любых пассажирских перевозок. Это связано с распространением коронавируса в стране, большинство заболевших – это приехавшие из-за границы люди.

На сегодняшний день в стране официально зафиксировано 113 заболевших, среди них есть дети. В Украине от коронавируса умерли 4 человека, все они пожилого возраста, 1 человек выздоровел и выписан из больницы. Также в стране введен карантин, закрыто большинство заведений, в некоторых городах остановлен общественный транспорт.