 

Порошенко объявили в розыск по делу об убийстве Моторолы в Донбассе

25.03.2020, 14:30, Новости дня

Генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, сообщила пресс-служба надзорного органа.

По информации следствия, украинскими спецслужбами проведен ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений республики. Среди них – командиры подразделений ополчения ДНР Михаил Толстых с позывным «Гиви» и Арсен Павлов с позывным «Моторола», сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова.

В отношении Порошенко следователи в феврале 2020 года возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 230 УК ДНР – «организация террористической деятельности». 

Экс-президент Украины объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Позднее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами, рассказал, что убийство Моторолы – это спецоперация Пятого управления СБУ и спецназа ВСУ.



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