 

Александр Буйнов: «Врачи и любимая жена помогли мне победить рак»

25.03.2020, 14:30, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель, музыкант и композитор Александр Буйнов пояснил о том, как ему удалось победить рак. Артист надеялся только на положительный исход лечения, помощь врачей и любимой жены.
В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Александр Буйнов констатировал, что благодаря характеру «безнадёжного оптимиста и романтика» не расстроился, когда услышал от медиков о диагностированном раке. Певец очень любит жизнь, но болезнь вовсе не считает «концом света». Друзья и знакомые предлагали Буйнову пройти лечение в одной из европейских клиник, однако он решил довериться отечественным специалистам, которые в итоге смогли помочь и победить в борьбе с онкологией.

Большую поддержку исполнителю оказывала третья супруга, продюсер и врач-косметолог Алёна Буйнова. Около двух месяцев она провела в клинике, где проходил лечение муж, «поселившись» с ним на соседней койке. Александр Буйнов не раз говорил в интервью о большой любви к третьей супруге, а та в свою очередь, по словам исполнителя, не «мыслит без него жизни».



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