Индекс Dow Jones показал максимальный прирост в истории

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25.03.2020, 14:29, Новости дня

Американские фондовые рынки во вторник, 24 марта, перешли к росту, сообщает телеканал CNN.

Так, индекс Dow Jones вырос на 11,4%. Как отмечает CNN, это максимальный прирост за всю историю и самый большой процентный рост со времен Великой депрессии 1933 года. 

Индекс S&P 500 укрепился на 9,4%, что является лучшим показателем роста со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Индекс Nasdaq Composite вырос на 8,1%.

CNN пишет, что рост фондового рынка США, падающего в течение двух недель на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, объясняется решительными мерами американского правительства в части поддержки промышленности и бизнеса. Ожидается, что Конгресс США выделит до $2 трлн на поддержку предприятий и компаний пострадавших от кризиса. До этого Конгресс предусмотрел $8,3 млрд на поддержку граждан США, испытывающих финансовые трудности из-за карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 428 тыс., умерло более 19 тыс. человек. 

США находятся на третьем месте по количеству заболевших – в стране зарегистрировано более 55 тыс. случаев COVID-19. Около 800 человек умерли.

С 11 марта в США действуют ограничительные меры в связи с пандемией, в частности приостановлено авиасообщение с Европой. Это спровоцировало обвал фондового рынка Америки до исторических минимумов.

24 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы отменить все связанные с коронавирусом ограничения до 12 апреля.



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