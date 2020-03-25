 

Президент Бразилии потребовал от местных властей отменить карантин из-за коронавируса

25.03.2020, 14:29, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал местные власти отменить карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Reuters, об этом он заявил во вторник вечером в телеобращении к нации.

По словам Болсонару, Бразилия должна “вернуться к обычной жизни”, а мэры и губернаторы “должны отказаться от политики выжженной земли”. Агентство отмечает, что речь, прежде всего, идет о руководстве штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, жизнедеятельность в которых практически остановлена.

Болсонару заявил, что, даже если бы заразился коронавирусом, у него бы “не было причин для беспокойства”, поскольку он раньше занимался спортом. “Я бы ничего не почувствовал или это был бы всего лишь небольшой грипп”, – уверен он.

Президент также считает, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, наиболее пострадавших от пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 428 тыс., умерло более 19 тыс. человек. 

В Бразилии зарегистрирован 2271 случай COVID-19, 47 человек умерли, двое выздоровели.



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