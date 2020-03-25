Минобороны сняло ролик достойный «Оскара»

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25.03.2020, 14:27, Новости дня

Минобороны выкатило впечатляющий ролик о работе летчиков на Су-57.

Министерство обороны России обнародовало видеоролик о работе летчиков истребителя пятого поколения Су-57. Мини-фильм впечатлил зрителей эффектной съемкой и монтажом.

В ролике демонстрируется процесс вывода самолета из ангара, взлет, затем звено Су-57 выполняет фигуры высшего пилотажа.

Минобороны сообщило, что пилоты российских ВКС полностью освоили новейшие самолеты, профессионально управляя боевыми машинами во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.

Су-57 — это российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые самолет поднялся в воздух в 2010 году. Комбинация высокой маневренности и сверхвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность делает его непобедимым.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57. Испытания самолета продолжается. Идет проверка функционирование его систем, а также режимов работы двигателя второго этапа.

Напомним, что накануне в Италию прибыли российские Ил-76 с бригадами военных специалистов. Опытные вирусологи помогут итальянцам бороться с коронавирусом.



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