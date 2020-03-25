Депутаты Госдумы показали, как неправильно защищаться от коронавируса
25.03.2020, 14:27, Новости дня
Особо отличилась фракция ЛДПР, которой лидер раздал белые перчатки, но не объяснил, как нужно этим пользоваться.
Первым в Госдуме ратовать за гигиену, когда коронавирус только охватил Китай и стал перекидываться на другие страны, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он первым поднял вопрос о микробах в Госдуме, быстро подсчитав, что сколько их на поручнях лестницы (4 тысячи), а затем и вовсе напугал всех коллег по парламенту количеством микробов на руках – более 30 тысяч. Громко объявил, что запрещает протягивать ему руку для пожатия. Исключение политик согласился сделать только для президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы
А потом и вовсе на двери кабинета главы ЛДПР в парламенте появилась табличка-предупреждение: никаких объятий и поцелуев.
Затем Жириновский возмутился поведением своего однопартийца Сергея Катасонова, который по приезде из Франции не самоизолировался, не прошел карантин, а продолжал ходить в Госдуму. Политик даже потребовал лишить того депутатского мандата. Катасонов извинился, мандат в итоге остался при нем, но выводы сделаны.
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы
Всем своим однопартийцам в парламенте Жириновский приказал раздать перчатки для обязательного ношения, чтобы уберечься от микробов. Сам Жириновский первым надел белые перчатки, показывая пример. Все надели – а куда деваться, если лидер требует.
Михаил Дегтярев. Фото: сайт Госдумы
Надеть надели, но не поняли принцип – как правильно их носить. Достаточно посмотреть, как депутаты, подхватив 4 тысячи микробов на лестнице плюс еще столько же на кнопке, столах, гаджетах и прочих рассадниках заразы, спокойно трогают этими перчатками лицо.
Александр Курдюмов. Фото: сайт Госдумы
Фотографу Госдумы удалось поймать за этим негигеническим делом, к примеру, депутатов ЛДПР Александра Курдюмова и Ивана Сухарева. А может быть глава партии забыл предупредить своих однопартийцев, что главная цель ношения перчаток – чтобы грязь с рук не попала на лицо. Хочешь потрогать – сними «перемикробированную» перчатку и трогай. (хотя тоже не стоит).
Иван Сухарев. Фото: сайт Госдумы
Депутатам других фракций перчатки не пришлись по вкусу. Например лидер «Справедливой России» Сергей Миронов смотрит на предлагаемый Еленой Драпеко аксессуар с нескрываемым скепсисом.
Сергей Миронов и Елена Драпеко. Фото: сайт Госдумы
К слову депутатов ЛДПР в перчатках можно увидеть лишь на фотографиях с пленарного заседания 5 марта. На всех последующих пленарках они были уже без защитного облачения. Может быть пандемия закончилась, а нам не сообщили?
А вот ношение медицинских масок в нижней палате парламента вообще не в чести, судя по снимкам из зала заседаний. Зато, надо отдать должное народным избранникам, санитайзером они пользуются активно, щедро делясь друг с другом.
Фото: сайт Госдумы
Правда, интересно, в каких аптеках депутаты их приобрели в разгар дефицита? Ну, да не суть. Главное – пример показать людям, как правильно себя вести в период эпидемии, для чего нужны перчатки и медицинские маски. А некоторым депутатам особенно удался урок как неправильно защищаться от коронавируса.
Законотворчески депутаты тоже бьются с китайской заразой. Накануне стало известно, что штрафы за нарушение карантина решено увеличить до двух миллионов, а в особо тяжких случаях со смертельными последствиями будут сажать на срок до семи лет.
Напомним, что накануне, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом.
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