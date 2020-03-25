Депутаты Госдумы показали, как неправильно защищаться от коронавируса

25.03.2020, 14:27, Новости дня

Особо отличилась фракция ЛДПР, которой лидер раздал белые перчатки, но не объяснил, как нужно этим пользоваться.

Первым в Госдуме ратовать за гигиену, когда коронавирус только охватил Китай и стал перекидываться на другие страны, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он первым поднял вопрос о микробах в Госдуме, быстро подсчитав, что сколько их на поручнях лестницы (4 тысячи), а затем и вовсе напугал всех коллег по парламенту количеством микробов на руках – более 30 тысяч. Громко объявил, что запрещает протягивать ему руку для пожатия. Исключение политик согласился сделать только для президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы

А потом и вовсе на двери кабинета главы ЛДПР в парламенте появилась табличка-предупреждение: никаких объятий и поцелуев.

Затем Жириновский возмутился поведением своего однопартийца Сергея Катасонова, который по приезде из Франции не самоизолировался, не прошел карантин, а продолжал ходить в Госдуму. Политик даже потребовал лишить того депутатского мандата. Катасонов извинился, мандат в итоге остался при нем, но выводы сделаны.

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы

Всем своим однопартийцам в парламенте Жириновский приказал раздать перчатки для обязательного ношения, чтобы уберечься от микробов. Сам Жириновский первым надел белые перчатки, показывая пример. Все надели – а куда деваться, если лидер требует.

Михаил Дегтярев. Фото: сайт Госдумы

Надеть надели, но не поняли принцип – как правильно их носить. Достаточно посмотреть, как депутаты, подхватив 4 тысячи микробов на лестнице плюс еще столько же на кнопке, столах, гаджетах и прочих рассадниках заразы, спокойно трогают этими перчатками лицо.

Александр Курдюмов. Фото: сайт Госдумы

Фотографу Госдумы удалось поймать за этим негигеническим делом, к примеру, депутатов ЛДПР Александра Курдюмова и Ивана Сухарева. А может быть глава партии забыл предупредить своих однопартийцев, что главная цель ношения перчаток – чтобы грязь с рук не попала на лицо. Хочешь потрогать – сними «перемикробированную» перчатку и трогай. (хотя тоже не стоит).

Иван Сухарев. Фото: сайт Госдумы

Депутатам других фракций перчатки не пришлись по вкусу. Например лидер «Справедливой России» Сергей Миронов смотрит на предлагаемый Еленой Драпеко аксессуар с нескрываемым скепсисом.

Сергей Миронов и Елена Драпеко. Фото: сайт Госдумы

К слову депутатов ЛДПР в перчатках можно увидеть лишь на фотографиях с пленарного заседания 5 марта. На всех последующих пленарках они были уже без защитного облачения. Может быть пандемия закончилась, а нам не сообщили?

А вот ношение медицинских масок в нижней палате парламента вообще не в чести, судя по снимкам из зала заседаний. Зато, надо отдать должное народным избранникам, санитайзером они пользуются активно, щедро делясь друг с другом.

Фото: сайт Госдумы

Правда, интересно, в каких аптеках депутаты их приобрели в разгар дефицита? Ну, да не суть. Главное – пример показать людям, как правильно себя вести в период эпидемии, для чего нужны перчатки и медицинские маски. А некоторым депутатам особенно удался урок как неправильно защищаться от коронавируса.

Законотворчески депутаты тоже бьются с китайской заразой. Накануне стало известно, что штрафы за нарушение карантина решено увеличить до двух миллионов, а в особо тяжких случаях со смертельными последствиями будут сажать на срок до семи лет.

Напомним, что накануне, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом.