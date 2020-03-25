 

В России резко поднялся спрос на желтый костюм, «как у Путина»

25.03.2020, 14:26, Новости дня

Как объяснил пресс-секретарь президента, защитный костюм такого цвета Путину выдали во время посещения больницы.

Страну облетели кадры видео, на котором президент России Владимир Путин посетил больницу в поселке Коммунарка, где размещены зараженные коронавирусом пациенты. Внимание россиян привлек необычный защитный костюм желтого цвета, в который облачился Путин. И спрос на такие желтые костюмы, «как у Путина», резко вырос.

Об этом Газете.ru рассказал сотрудник магазина Etivon, торгующего специализированной одеждой и средствами защиты. Люди спрашивают, но таких костюмов нет, уточнил он. Экипировка, «как у Путина», защищает от попадания в организм опасных веществ и химикатов, но защищает ли он конкретно от коронавируса, ответить затруднился.

Но Путин невольно поднял спрос на эти костюмы. Многие даже подумали, что желтый – любимый цвет главы государства, вспомнив как в 2010 году Владимир Путин для поездки по новой трассе «Амур» (Чита-Хабаровск) выбрал «Lada Kalina Sport» с механической коробкой передач именно жёлтого цвета. Свой выбор Путин объяснил тем, что яркий и заметный на дороге, красивый и еще молодежный.

Правда, сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путина не выбирал костюм, на него надели его.

«Такой выдали. Это ничего не значит», — сказал Песков изданию «Подъем».

К слову сказать, людям нравится приобретать предметы, «как у Путина». Так, к примеру, как-то россияне обратили внимание на то, что президент пьет травяной чай из своей термокружки. И такая термокружка стала предметом желания многих, чем не преминули воспользоваться производители.



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