 

Украина решила ввести режим ЧС из-за коронавируса

25.03.2020, 14:16, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса на всей территории Украины могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

На Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин во всех учебных заведениях страны, также действует запрет на массовые мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение.

По последним данным, на Украине подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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