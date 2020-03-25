В Москве приостановили оказание стоматологических услуг

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25.03.2020, 14:16, Новости дня

Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ.

Также в российской столице временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, передает ТАСС.

Временно запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

При этом магазины и банки в ТРЦ остаются открытыми.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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