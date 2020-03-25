В Москве приостановили оказание стоматологических услуг
25.03.2020, 14:16, Новости дня
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ.
Также в российской столице временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, передает ТАСС.
Временно запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
При этом магазины и банки в ТРЦ остаются открытыми.
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