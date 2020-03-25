«Финансиста» ИГ приговорили в Москве

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25.03.2020, 14:16, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии россиянина, организовавшего финансирование запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», информирует пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

«Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы Камалов И. Д. признан виновным в совершении преступлений «участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и «содействие террористической деятельности» УК России, и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в УФСБ, передает ТАСС.

Приговор уже вступил в законную силу.

По данным УФСБ, в 2017 году Камалов увлекся идеями радикального ислама и дал клятву верности лидеру террористической организации, присвоив себе исламское имя Абу-Ислам. В 2018 году под руководством своего куратора из ИГ (Абу-Фатыма) получил распоряжение собирать для ИГ средства, обналичивать их и передавать своему куратору.

«Камалов в составе террористической ячейки организовал на территории Московского региона сбор, обналичивание и направление денежных средств участникам МТО ИГ на общую сумму более 700 тысяч рублей», – отметили в УФСБ.

Напомним, ранее ФСБ пресекла в трех регионах РФ деятельность законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.



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