Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии

25.03.2020, 14:15, Разное

В условиях распространения коронавируса крайне важно

правильно питаться, от этого зависит крепость иммунитета. Употребление фастфуда

может нарушить функции организма и сделать его хорошей мишенью для COVID-19,

заявила диетолог Елена Соломатина.

В пище должно содержаться много белка – это основа иммунной

системы, отметила эксперт. Употребление вредной пищи может привести к проблемам

со здоровьем и ослабить иммунитет, отметила Соломатина.

Больше всего вреден фастфуд. Те, кто неравнодушен к

бургерам, наггетсам и подобной пище насыщают свой организм так называемыми

трансжирами, которые вызывают осложнения вплоть до диабета, пояснила диетолог.

А пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями больше

подвержены заражению коронавирусом, приводит мнение эксперта

“Царьград”.

Кроме того, диетолог напомнила, что жертвами COVID-19 часто

становятся пожилые люди. С возрастом организм воспринимает меньше питательных

веществ и полезных белков – от этого страдает иммунная система, чем и

пользуется коронавирус, пояснила диетолог. Соломатина рекомендовала питаться

максимально правильно.

Ранее “Дни.ру” писали, что в СМИ появилась версия

о российском происхождении COVID-19. Украинские журналисты предположили, что осенью

прошлого года китайцы заразились коронавирусом во время посещения центра

вирусологии и биотехнологии под Новосибирском.

Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 500

тысячам человек. Умерли около 16 тысяч человек, около 100 тысяч вылечились. По

темпам распространения коронавируса лидируют США, Испания и Италия.

В нашей стране на 25 марта подтверждено 658 случаев

заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 163 новых больных, из них в

Москве – 120. Россия ограничила авиасообщение с другими странами, самолеты

совершают рейсы только между столицами.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT