 

Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии

25.03.2020, 14:15, Разное

В условиях распространения коронавируса крайне важно
правильно питаться, от этого зависит крепость иммунитета. Употребление фастфуда
может нарушить функции организма и сделать его хорошей мишенью для COVID-19,
заявила диетолог Елена Соломатина.

В пище должно содержаться много белка – это основа иммунной
системы, отметила эксперт. Употребление вредной пищи может привести к проблемам
со здоровьем и ослабить иммунитет, отметила Соломатина.

Больше всего вреден фастфуд. Те, кто неравнодушен к
бургерам, наггетсам и подобной пище насыщают свой организм так называемыми
трансжирами, которые вызывают осложнения вплоть до диабета, пояснила диетолог.
А пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями больше
подвержены заражению коронавирусом, приводит мнение эксперта
“Царьград”.

Кроме того, диетолог напомнила, что жертвами COVID-19 часто
становятся пожилые люди. С возрастом организм воспринимает меньше питательных
веществ и полезных белков – от этого страдает иммунная система, чем и
пользуется коронавирус, пояснила диетолог. Соломатина рекомендовала питаться
максимально правильно.

Ранее “Дни.ру” писали, что в СМИ появилась версия
о российском происхождении COVID-19. Украинские журналисты предположили, что осенью
прошлого года китайцы заразились коронавирусом во время посещения центра
вирусологии и биотехнологии под Новосибирском.

Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 500
тысячам человек. Умерли около 16 тысяч человек, около 100 тысяч вылечились. По
темпам распространения коронавируса лидируют США, Испания и Италия.

В нашей стране на 25 марта подтверждено 658 случаев
заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 163 новых больных, из них в
Москве – 120. Россия ограничила авиасообщение с другими странами, самолеты
совершают рейсы только между столицами.

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❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ НА СЕГОДНЯ Стало известно, что игры в Токио перенесут на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса. Такое решение принял Международный Олимпийский комитет. #коронавирус #вирус #россия #москва #игры #токио

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT



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