Названы три ошибки при покупке подержанной машины

25.03.2020, 14:09, Разное

Эксперты издания iReactor назвали три основные ошибки при покупке подержанного транспортного средства. В первую очередь стоит обратить внимание на тормозную систему автомобиля.

При покупке подержанного транспортного средства водитель чаще всего пытается найти косметические повреждения или глобальные неисправности силового агрегата. По мнению экспертов, визуальная составляющая в данном случае должна отойти на второй план. Обратить внимание нужно на работу стояночного тормоза. Для этого достаточно отогнать автомобиль на склон. Замена тормозного троса после покупки с неисправностью обойдется примерно в 6 тысяч рублей.

Также рекомендуется проверить стекла по серийному номеру. Как правило, их устанавливают одним комплектом, ввиду чего любые информационные расхождения невозможны. Если номера на всех стеклах не совпадают, то была произведена их замена. За это разумно будет потребовать скидку на автомобиль в несколько тысяч рублей.

Третьим важным фактором при покупке транспортного средства являются стеклоподъемники, которые быстро выходят из строя при изношенных тросах или всем механизме. Проверить их работоспособность можно нажатием нескольких кнопок одновременно. Стекла должны опускаться синхронно. Если же одно двигается быстрее другого, то в скором времени в системе может появиться неисправность.