 

Песков не согласился с мнением о снижении эффективности чиновников на удаленке

25.03.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «категорически не согласен» с утверждением, что чиновники, работающие дистанционно, менее эффективны. Он выразил мнение, что в ряде случаев результаты работы оказываются даже выше.

«Категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работы на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Все зависит от человека», – передает его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос о возможном смягчении критериев оценки работы губернаторов с учетом перехода ряда чиновников на удаленную работу в связи с пандемией.

При этом Песков акцентировал внимание на том, что не все чиновники могут перейти на дистанционные работы.

«Причем многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме и они будут это продолжать делать», – заверил Песков.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о плюсах и минусах дистанционного режима работы.

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