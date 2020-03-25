 

Минфин предложил из-за коронавируса разрешить менять условия контрактов по госзакупкам

25.03.2020, 14:08, Новости дня

Минфин предложил разрешить менять условия контрактов при госзакупках из-за распространения коронавируса: законопроект, смягчающий нормы закупочного законодательства, разработан в рамках первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавирусной инфекции.

«Предполагается введение положения о праве изменения в 2020 году условий заключенного контракта, если из-за коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению. Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Законопроект также предусматривает право заказчика не устанавливать требований об обеспечении контракта при закупках у малого бизнеса.

Кроме того, проект упрощает порядок осуществления закупки у единственного поставщика с целью устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации.

«Эти меры направлены на поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе с целью недопущения наступления негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении министерства.

Ранее в среду ЦБ рекомендовал оперативно предоставлять ипотечные каникулы россиянам с коронавирусом.



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