Гаубицу «Мста-С» в калибре НАТО 155 мм испытали на полигоне

25.03.2020, 14:08, Новости дня

Компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» (входят в Ростех) впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм заказчикам из Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Демонстрация самоходной артиллерийской установки прошла на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. «В ходе испытаний самоходная гаубица «Мста-С» поразила все цели и выполнила все запланированные маневры», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха.

Разработанная по инициативе и при участии «Рособоронэкспорта» «Мста-С» создана в «натовском» калибре 155 мм и предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танковых колонн, пунктов управления войсками и разведки.

«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения. На прошедших испытаниях «Мста-С» показала отличные результаты при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления огнем и комплекса воздушной разведки «Орлан-10Е». Уверен, что наши ближневосточные партнеры смогли в очередной раз убедиться в преимуществах российской военной техники», – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что «Мста-С» уверенно занимает свое место в ряду артиллерийских систем самого массового в мире калибра.

«По критерию «эффективность – стоимость» она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при этом обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду позиций превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил он.

По словам гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, иностранные партнеры высоко оценили возможности российского орудия.

Ранее боевые возможности отечественной самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» и заокеанской M109A6 Paladin сравнил кандидат военных наук Сергей Суворов.