Как противостоят пандемии в Европе?

25.03.2020, 14:03, Новости дня

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире на 25 марта достигло 427697, количество смертей превысило 19 тысяч. Статистика с каждым днем меняется в худшую сторону. Эпицентр пандемии перебрался в Европу. Италия по летальным исходам (6820) уже давно опережает всех, включая Китай, откуда зараза стала распространяться по планете. Не многим лучше ситуация в Испании.

Русская служба «Голоса Америки» решила выяснить, как справляются с пандемией в разных странах Европы.

В Польше выявлен 901 случай заражения коронавирусом, жертвами нового заболевания стали 10 человек. По количеству заболевших страна занимает 18-е место в Европе.

Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на задаваемые ему вопросы через Facebook, подчеркнул, что к Пасхе, отмечаемой по Григорианскому календарю в этом году 12 апреля, ожидать окончания эпидемии не приходится. Вместе с тем он надеется, что при соблюдении дисциплины число заболевших станет уменьшаться.

Правительство Польши подготовило специальный закон, который предусматривает выплаты государством 40% зарплаты сотрудникам небольших компаний, понесших убытки в результате пандемии.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил о том, что правительством подготовлен финансовый «Антикризисный щит» на сумму около 212 миллиардов злотых, что составляет более 47 млрд евро.

В связи с распространением коронавируса Польша, подобно другим европейским странам, временно возобновила пограничный контроль на внешних границах, приостановила международные железнодорожные и авиационные пассажирские сообщения, запретила въезд в страну иностранцев, ограничила работу торговых центров и проведение массовых собраний.

Экономический аналитик Кшиштоф Щепанек живет в небольшом городке Бранево неподалеку от границы с Россией. Его население немногим превышает 17 тысяч человек. «До недавнего времени к нам приезжало много россиян, но теперь их совсем нет. Правда, на торговле это почти не сказалось, потому что больше стали покупать поляки. Это касается продовольственных магазинов и аптек, а вот магазины промышленных товаров работают не все», – рассказал Кшиштоф Щепанек в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, с экранов телевизоров граждан страны призывают соблюдать меры предосторожности, избегать людных мест и гулять лишь небольшими группами по два-три человека: «В моем городке закрыли все спортивные площадки. За несоблюдение предписанных правил назначаются штрафы. На первый раз – менее ста евро, а вот за повторное нарушение могут выписать и до семи с половиной тысяч евро. Правда, я пока не слышал, чтобы кого-нибудь оштрафовали на такую сумму. По большей части полиция просто предупреждает людей, чтобы они соблюдали карантин. Вообще же, на улицах польских городов заметно меньше народу, так что можно говорить, что большинство поляков восприняли призыв к самодисциплине».

Латвия: «Закрыты учебные заведения, музеи, спортзалы…»

В Латвии на коронавирус были протестированы 6 806 человек, 197 из них оказались больны. Выздоровел пока только один житель балтийской республики. В таблице европейских стран, где представлена статистика заражения коронавирусом, Латвия находится на 29-м месте.

Во вторник Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии расширила круг лиц, которые смогут сдать оплачиваемые государством анализы на Covid-19. В их число войдут полицейские, медики и фармацевты.

Живущий в Риге латвийский историк и политический обозреватель Марис Зандерс поделился с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» своими впечатлениями о том, как живет его страна в условиях коронавируса.

По его словам, «есть люди, которые соблюдают условия карантина, но есть такие, кто относится к этому наплевательски, остальные этим возмущаются».

Но такое, наверно, происходит везде, предположил журналист. Вместе с тем, в супермаркетах, по его свидетельству, люди в очередях стараются соблюдать дистанцию в два метра. «Таких жестких предписаний оставаться дома и переходить на дистанционный метод работы, как в Испании, Италии и Германии, у нас нет. Закрыты учебные заведения, музеи, спортзалы и так далее. Но магазины открыты, причем не только продуктовые и аптеки. У нас рекомендуют не ездить без особой надобности в общественном транспорте, но в Риге его не отменили, как в Киеве», – продолжает латвийский эксперт.

Самоизоляция в первую очередь предписана тем жителям Латвии, которые вернулись из-за границы. В полиции, по словам Зандерса, есть данные этих людей, и она следит за тем, чтобы въехавшие в страну меньше двух недель назад соблюдали карантин. На днях было сообщено, что, примерно, 80% этих лиц соблюдают условия самоизоляции, а остальные 20% их нарушают.

Турция: «Местный менталитет обуславливает «расслабленный» подход к проблеме»

В Турции 1872 инфицированных, 44 человека скончались. Страна занимает 13 место в Европе.

Но карантина как такового в Турции нет, сообщил политолог Керим Хас Русской службе «Голоса Америки». По его словам, местный менталитет обуславливает «расслабленный» подход к проблеме: «Многие считают, что им предоставлены внеочередные каникулы, отпуск. Несмотря на призывы властей не покидать дома и запрет на выход из дома лицам старше 65 лет, большое число населения эти требования игнорируют. Предпринимаемые меры по закрытию мест большого скопления людей, отмене мероприятий, ограничению работы в сфере образования, питания и так далее во многом схожи с общемировыми».

Существенное отличие заключается в том, что Анкара не может позволить себе пойти на более решительные действия, на которые уже перешли многие страны Западной Европы и США, констатирует Керим Хас: «Ведь тогда встанет экономика, и для страны это обернется коллапсом. Фактически, можно говорить о том, что власти негласно провозгласили политику «группового иммунитета», так как реальных рычагов влияния на ситуацию у них нет. В этом контексте можно говорить о том, что в случае, если власти не примут более жестких мер, ситуация в Турции с высокой вероятностью может пойти по итальянскому сценарию или даже хуже».

Сведения, которые предоставляет власть, крайне скупы и вызывают сильный скепсис у населения, отмечает Керим Хас: «Анкара долгое время скрывала смерть от коронавируса бывшего главы Сухопутных войск Турции, генерала армии Айтач Ялмана, что добавило недоверия к правдивости предоставляемых данных. Можно с уверенностью сказать, что турецкое общество гораздо лучше проинформировано о ситуации с коронавирусом во всем мире, чем у себя дома. При этом Реджеп Эрдоган в совершенно несвойственной для себя манере «ушел в тень», предоставив сцену министру здравоохранения. Поэтому случае провала национальной политики по борьбе с коронавирусом Эрдоган отведет от себя удар, и вся ответственность будет переложена на других лиц».

Кроме того политолог указал, что совсем недавно в Турцию вернулись десятки тысяч паломников, которые посещали Саудовскую Аравию. «Большинство из них разъехались по своим домам на всей территории страны. В связи с тем, что достоверно неизвестно, сколько в действительности человек заражены, сценарий развития ситуации представляется крайне сложным», – резюмировал он.

Испания: «Люди стали закупать дроны с видеокамерами»

В Испании 42058 инфицированных, 2991 человек скончались. По обоим показателям страна идет на втором месте в Европе – сразу вслед за Италией.

По данным газета El Pais, коронавирус в Испании распространяется быстрее и шире, чем в Италии. О масштабах бедствия, в частности, говорит такой факт: в Мадриде решили задействовать под морг даже ледовый дворец.

СМИ также сообщают, что военнослужащие Бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии, задействованные в борьбе с пандемией, обнаружили в домах престарелых в разных провинциях страны, сотни полностью брошенных персоналом пожилых пациентов, некоторые из них умерли и оставались разлагаться в постелях.​Генеральная прокуратура по этому поводу открыла уголовное дело.​

Диана Виноградова, уроженка Москвы, живет с семьей на ПМЖ в курортном городке Торревьехе (провинция Валенсия) с населением менее ста тысяч человек. По некоторым данным (официальная статистика дается только по провинции), там около 80 выявленных случаев заражения инфекцией, летальных исходов пока не зарегистрировано.

Новоявленная жительница Торревьехи призналась, что город ходит под впечатлением от трагедии, произошедшей в испанских домах престарелых. Карантин, как ей видится, в городе жесткий, его соблюдение строго контролирует полиция, а народ с пониманием относится к ситуации.

«Мы с дочкой из дома стараемся вообще не выходить, каждый день мою с хлоркой полы в квартире, – говорит она. – Но, кажется, наши усилия ни от чего не гарантируют. Муж работает, ему приходится ездить на машине в Бенидорм и довольно много контактировать с разными людьми. Естественно, на него возложены и походы в магазин».

В магазин вход по одному, стоя в очереди, соблюдают дистанцию друг от друга метра в два, свидетельствует собеседница «Голоса Америки», со слов мужа: «Перед входом заставляют протирать руки обеззараживающей жидкостью и тщательно вытирать их салфеткой, причем как до, так и после посещения заведения. Наличные деньги сейчас бесполезны, принимают только карточки. Поэтому у некоторых представителей русскоязычной диаспоры возникли проблемы. Получить банковские карточки в Испании весьма и весьма непросто».

На полторы тысячи Евро могут оштрафовать тех, кто приходит в продуктовый магазин «за баловством», рассказывает Диана. Согласно предписанию, магазин следует посещать только для закупки жизненно важных товаров. Инструктированные продавцы предупреждают об этом посетителей. А если ты взял, например, лишь пиво или чипсы, легко можешь попасть на деньги. Полиция не дремлет, проверяет чеки.

«Даже в собственной машине разрешено ездить только одному, за второго пассажира, пусть он и твой ближайший родственник, сразу выписывают штраф в 600 евро, – утверждает Диана. – Выходить из дома без особой надобности тоже нельзя. На днях мужчина вначале прогулялся с собакой, а потом пошел выкидывать мусор. Так его полиция оштрафовала за то, что он сделал это по отдельности, а не совместил».

При этом полицейские очень вежливы и любезны, действуют с улыбкой, без вызова, а после проверки извиняются, уточнила наша рассказчица. По ее мнению, чувствуется, что народ в беде един: «В восемь вечера мы все выходим на свои балконы, благодарим аплодисментами медиков и полицию. А если те проезжают мимо на машинах, то сигналят нам в ответ. К тому же нет худа без добра. В результате мы лучше узнали ближайших соседей и, когда кто-то долго не появляется, интересуемся их судьбой».

А еще люди стали закупать дроны с видеокамерами, чтобы изредка путешествовать хотя бы интерактивно, полюбоваться морем, вырвавшись за пределы своих «темниц», резюмировала Диана Виноградова.