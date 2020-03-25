КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

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25.03.2020, 14:03, Новости дня

Континентальная хоккейная лига, объединяющая клубы России и ряда других стран, объявила о досрочном завершении сезона 2019/2020 годов из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным» – говорится в заявлении, опубликованном на сайте лиги. Кубок Гагарина – главный трофей КХЛ – таким образом, разыгран не будет. Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ.

КХЛ стала одной из последних спортивных лиг, прервавших свои чемпионаты из-за коронавируса. Ещё на прошлой неделе от участия в розыгрыше из-за эпидемии отказались две иностранные команды, вышедшие в плей-офф. После этого лига объявила о переносе матчей на неделю. Однако о полном прекращении сезона объявили только сегодня.

Североамериканская НХЛ и другие хоккейные лиги прервали свои чемпионаты раньше.

Российская футбольная лига РПЛ пока приостановила сезон до 24 апреля, однако в лиге не исключают, что доиграть его вовсе не удастся.

  • Радио «Свобода»

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