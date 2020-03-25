В Кыргызстане – режим ЧП и комендантский час из-за коронавируса

25.03.2020, 13:55, Новости дня

С сегодняшнего дня до 15 апреля в Кыргызстане в связи с распространением коронавируса вводится режим чрезвычайного положения. Это более строгая форма режима чрезвычайной ситуации, который уже действует на всей территории страны.

Речь идет о следующих регионах:

город Бишкек,

город Ош,

город Джалал-Абад,

Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области,

Сузакский район Джалал-Абадской области.

Для контроля за режимом на территории этих городов и районов образованы комендатуры. За порядком будут следить не только правоохранительные органы, но и вооруженные силы.

Как сообщает Радио Азаттык, в зонах чрезвычайного положения в Кыргызстане введен комендантский час – с 20:00 до 07:00 строго запрещается находиться на улицах и других общественных местах. Для выхода из дома необходимо иметь при себе специальные пропуски либо документы, удостоверяющие личность.

При введении ЧП Генеральный штаб Вооруженных сил является высшим органом оперативного управления. Он координирует силы и средства органов внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты и других госорганов. В зоне действия чрезвычайного положения все приказы и указания обязательны к исполнению. За нарушение порядка – административная или уголовная ответственность, вплоть до конфискации имущества. Распространение провокационных слухов также влечет за собой ответственность.

При этом ущерб гражданам, пострадавшим из-за работ по ликвидации кризисных ситуаций, должен быть возмещен. Государство может помочь трудоустроиться или оказать другую необходимую помощь.

По состоянию на вечер 24 марта в стране выявлено 42 случая заражения коронавирусом COVID-19. В Кыргызстане действует ограничение на въезд иностранцев, запрещены массовые мероприятия. Закрыты вещевые рынки и магазины, а также точки общепита.