 

Принц Чарльз заразился коронавирусом. Он наследник британского престола после королевы Елизаветы

25.03.2020, 13:55, Новости дня

Наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом: это 25 марта подтвердили представители принца. 

Чарльзу 71 год и он входит в группу повышенного риска смерти от коронавируса. Он мог заразиться во время встречи с князем княжества Монако Альбертом, которая состоялась 10 марта, то есть ровно две недели назад: ранее Альберт также подтвердил, что заразился коронавирусом. Однако официально представители британской короны говорят, что у принца было много встреч с самыми разными людьми, поэтому невозможно точно определить, где именно он заразился. 

Жена Чарльза Камилла также сдала тест на коронавирус, но ее результат отрицательный. 

По словам пресс-секретаря принца, у Чарльза есть некоторые симптомы болезни, но в целом он чувствует себя хорошо. Других подробностей болезни пресс-служба не сообщает. Принц и его жена сейчас находятся в самоизоляции во дворце Балморал в Шотландии, и, по утверждению сотрудников, принц, несмотря на болезнь, продолжает работать. 

Королева Великобритании ранее тоже самоизолировалась в одном из своих замков, чтобы не заразиться коронавирусом. Последний раз она встречалась с Чарльзом лицом к лицу 9 марта, до его встречи с князем Монако. 

По последним данным, в Великобритании заражены коронавирусом более 8 тысяч человек, более 420 из зараженных уже умерли. Несколько дней назад в стране был введен строгий карантин с запретом выходить из дома кроме как за покупками, в аптеку и на работу. 



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