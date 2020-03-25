У принца Чарльза обнаружили коронавирус

25.03.2020, 13:54, Новости дня

Принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, об этом 25 марта сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус.

У 71-летнего наследника британского престола “легкие симптомы” заболевания, говорится в заявлении.

Тест супруги Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы, оказался негативным.

Исследования проводила клиника в шотландском округе Абердиншир.

Согласно рекомендациям врачей, принц Уэльский и его жена находятся на самоизоляции в их доме в Шотландии.

Чарльз – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, первый в очереди на британский трон.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 428 тыс., 19 120 человек скончались, выздоровели почти 110 тыс. В Великобритании болеет свыше 8 тыс. человек.