В Волынской области COVID-19 подтвердили у семилетнего ребенка

25.03.2020, 13:54, Новости дня

В Волынской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила 25 марта Волынская областная государственная администрация.

Коронавирус подтвердили у семилетней девочки.

Мама с ребенком обратились к семейному врачу 23 марта. У девочки была температура 37,2° и кашель.

Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В, результат был отрицательный.

“Семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр. 24 марта получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка”, – сообщили в ОГА.

По данным администрации, состояние ребенка удовлетворительное.

“Ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы”, – рассказали в ОГА.

21 марта волынские СМИ сообщили, что в области коронавирусом заразился предприниматель, но эта информация не подтвердилась.

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что за последние сутки в Украине зафиксировано 29 новых случаев инфицирования, в том числе в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 428 тыс., из них 19 120 умерли, более 109 тыс. выздоровели.