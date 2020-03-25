В Волынской области COVID-19 подтвердили у семилетнего ребенка

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25.03.2020, 13:54, Новости дня

В Волынской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила 25 марта Волынская областная государственная администрация. 

Коронавирус подтвердили у семилетней девочки.

Мама с ребенком обратились к семейному врачу 23 марта. У девочки была температура 37,2° и кашель. 

Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В, результат был отрицательный. 

“Семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр. 24 марта получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка”, – сообщили в ОГА. 

По данным администрации, состояние ребенка удовлетворительное. 

“Ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы”, – рассказали в ОГА. 

21 марта волынские СМИ сообщили, что в области коронавирусом заразился предприниматель, но эта информация не подтвердилась. 

По состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо из них скончались.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что за последние сутки в Украине зафиксировано 29 новых случаев инфицирования, в том числе в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 428 тыс., из них 19 120 умерли, более 109 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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