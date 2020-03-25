 

Карантинные мероприятия в Украине продлят на 30 дней – Шмыгаль

25.03.2020, 13:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а также продолжить карантинные мероприятия еще на 30 дней. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он напомнил, что по состоянию на 25 марта режим чрезвычайной ситуации был установлен в Киеве и 13 областях, где зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом.

“Кабинет Министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации и все карантинные мероприятия будет введены сроком на 30 дней.

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Семь операций и перелет в Москву: дальневосточного леопарда спасают после ДТП

23.03 / В Минобороны назвали пользу от отправки военных вирусологов в Италию

19.03 / Вакцина против COVID-19. Насколько оптимистичными должны быть наши ожидания?

19.03 / Российский хоккеист стал первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом

23.02 / Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

14.02 / Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

06.02 / Крымские татары призвали Турцию не совершать «серьезнейшую ошибку»

06.02 / Коронавирус обнаружили у трех участников делового форума в Сингапуре

05.02 / В России владение нечестно нажитым имуществом фактически защищено законом — Илья Шуманов о недвижимости и дворцах чиновников и депутатов

21.03 / Guardian – время молитв, а не кино — глава жюри о переносе Каннского кинофестиваля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска