Карантинные мероприятия в Украине продлят на 30 дней – Шмыгаль

25.03.2020, 13:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а также продолжить карантинные мероприятия еще на 30 дней. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что по состоянию на 25 марта режим чрезвычайной ситуации был установлен в Киеве и 13 областях, где зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом.

“Кабинет Министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации и все карантинные мероприятия будет введены сроком на 30 дней.

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