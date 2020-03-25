 

Минобрнауки призвало вузы перенести весенние сессии

25.03.2020, 13:53, Новости дня

Российским университетам надо воспользоваться опытом ведущих вузов РФ и перенести весенние сессии на более поздний срок, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков заседании рабочей группы по коронавирусу.

«Я думаю, что там, где сессии надо было организовывать весной, надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести», – передает ТАСС слова Фалькова.

Он добавил, что вузам также стоит готовиться к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована онлайн.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.



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