 

В ЛНР проголосовали за признание русского языка единственным государственным

25.03.2020, 13:53, Новости дня

Комитет парламента самопровозглашенной Луганской народной республики проголосовал за законопроект, который закрепляет статус русского языка как единственного государственного в республике.

«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с Россией и отражает реальные стремления населения Республики», – написал глава ЛНР Леонид Пасечник в Twitter. 

На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета #ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республикиhttps://t.co/fmnXlczexF https://t.co/asNOWm6uU2

— Леонид Пасечник (@glavalnr) March 25, 2020

Ранее парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес поправки в конституцию ДНР о признании русского языка единственным государственным. 

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.



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