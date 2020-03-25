Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

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25.03.2020, 13:53, Новости дня

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни, сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», – передает ТАСС слова Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Снималась в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия» (за роль в этом фильме в 1949 году получила Сталинскую премию).



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