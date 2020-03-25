Виктория Боня пообещала поправиться во время изоляции

25.03.2020, 13:53, Разное

Телеведущей Виктории Боне всё-таки удалось покинуть Россию и улететь во Францию, чтобы навестить дочь Анджелину. Знаменитость не смутило то, что в ближайшие дни она не сможет вернуться в Россию. Впрочем, экс-звезда «Дома-2» рада самоизоляции, и пообещала подписчикам в соцсетях набрать вес во время карантина.

Пока она находится дома, ей удается часто заниматься спортом и поддерживать форму. Тем не менее, ей всегда не нравилось, что она не могла набрать нужный вес. Интернет-пользователи признали: несмотря на прибавку в весе, Виктория Боня выглядит очень привлекательно. К слову, в одном из интервью знаменитость призналась, что в молодости испытывала комплексы из-за слишком худых ног.

По-видимому, Боня очень хотела провести карантин во Франции, чтобы чаще видеться с дочерью. Из Москвы она добралась до Парижа, затем улетела в Ниццу, и лишь из этого города начала добираться до Канн на машине.