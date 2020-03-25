Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Мали
25.03.2020, 13:48, Новости дня
Власти Мали подтвердили два первых случая заражения COVID-19 в стране.
Зараженные – 49-летняя женщина и 62-летной мужчина. По данным агентства, оба являются гражданами страны, 12 и 16 марта соответственно они вернулись из Франции, информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.
Россия выразила готовность оказывать помощь в борьбе с коронавирусом наиболее нуждающимся в этом странам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на свою территорию.
Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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