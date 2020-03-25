Собянин обещал помочь топливом пожилым москвичам в изоляции за городом

25.03.2020, 13:48, Новости дня

Столичные власти помогут с топливом пожилым и страдающим хроническими заболеваниями москвичам, которые будут соблюдать режим самоизоляции на дачах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», – написал Собянин в своем блоге, передает ТАСС.

Как сообщали ранее, РФ готова оказывать помощь в борьбе с коронавирусом другим странам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на свою территорию. По последним данным, около 45 тыс. российских туристов все еще находятся за рубежом.